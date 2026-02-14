Саратов объединил юных исследователей истории и культуры народов Поволжья

В Саратове прошла II Всероссийская конференция школьников «Народы Поволжья: история, образование и культура».

Как сообщает ТГ-канал «Политика и общество», мероприятие организовано региональной татарской национально-культурной автономией Саратовской области совместно с «Национальной татарской гимназией имени Героя Советского Союза Г. Г. Рамаева».

Конференция, которая в региональном формате проводится более 30 лет, в этом году приобрела особый статус — она приурочена к Году единства народов России. Мероприятие стало яркой иллюстрацией того, как идеи взаимоуважения и диалога культур транслируются молодому поколению.

В конференции приняли участие школьники и гости из Республики Татарстан, Чувашской Республики, Республики Башкортостан, Самарской, Ульяновской, Саратовской, Пензенской, Астраханской, Тюменской и Кировской областей, Пермского края, а также Кыргызской Республики.

В фокусе внимания конфернциии оказались вопросы сохранения культурного наследия и исторической памяти, языковые особенности народов и даже применение информационных технологий в изучении этнографии. Школьники представили свои исследовательские проекты на тематических секциях, охватив широкий спектр тем — от древних корней народов региона до современных культурных процессов.

В пленарном заседании конференции принял участие заместитель министра внутренней политики и общественных отношений Саратовской области Тимофей Лещенко. В своем выступлении он акцентировал внимание на важности системной работы по формированию общероссийской гражданской идентичности.

Конференция «Народы Поволжья» вновь подтвердила статус Саратова как площадки для межнационального диалога, доказывая, что бережное отношение к многонациональной культуре начинается со школьной скамьи.

Подготовила Ольга Сергеева