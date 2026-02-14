В Саратове усилят ямочный ремонт и приведут в порядок контейнерные площадки

На городском штабе обсудили благоустройство города.

Комитету дорожного хозяйства поручено оперативно устранять аварийные участки дорог — погода позволяет использовать литой асфальт. В первую очередь отремонтируют магистрали, маршруты общественного транспорта и дороги с интенсивным движением.

Главы районов вместе с комитетом по ЖКХ займутся контейнерными площадками, закрепленными за муниципалитетом. Работы проведут на десятках адресов — на это выделят финансирование. Площадки должны соответствовать требованиям: твердое покрытие и удобный подъезд для спецтехники.

При составлении списка учтут обращения жителей, техническое состояние и интенсивность использования. К следующему штабу комитет по ЖКХ представит конкретный перечень адресов, чтобы распределить ресурсы под реальную потребность. Об этом сообщил мэр Саратова Михаил Исаев.

Ольга Сергеева