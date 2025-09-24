Саратов получит миллиард рублей на ремонт дорог

Сегодня на заседании областной Думы утвердили поправки в региональный бюджет, предусматривающие, в том числе, выделение 1 млрд рублей на ремонт дорог в Саратове. Депутаты подчеркнули важность этих инвестиций для улучшения транспортной инфраструктуры областного центра.

«Прекрасно знаком с ситуацией в областном центре по работе в Саратовской городской Думе, по общению с жителями областного центра. Необходимость поддержания дорог в нормативном состоянии очевидна», — заявил зампред облдумы Сергей Овсянников. Он также акцентировал внимание на необходимости эффективного использования выделенных средств. «Важно, чтобы все конкурсные процедуры были проведены заблаговременно, и работы по ремонту дорог, запланированные на ближайшие три года, были выполнены качественно и своевременно. Со своей стороны депутаты проследят за тем, чтобы каждый выделенный на эти направления бюджетный рубль был использован максимально эффективно».

Председатель комитета по бюджету, налогам и собственности Ирина Колесникова отметила значимость улучшения дорожной инфраструктуры для жителей. «Улучшение дорожной инфраструктуры — одно из приоритетных направлений, важных для граждан. Выделение столь значительных средств – 1 млрд рублей – поможет существенно улучшить состояние дорог в областном центре, повысить транспортную доступность, снизить аварийность и создать более комфортную среду для всех жителей и гостей Саратова.Как отмечал губернатор Роман Бусаргин, это лишь первый этап мероприятий по ремонту дорог в областном центре. Уверена, депутаты будут и дальше поддерживать инициативы по приведению в порядок улично-дорожной сети».