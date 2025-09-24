Дергачевская районная больница получила новое оборудование в рамках модернизации здравоохранения

За последние пять лет Дергачевская районная больница значительно обновила материально-техническую базу благодаря федеральной программе модернизации первичного звена здравоохранения. В медучреждение поступило современное диагностическое оборудование, включая полностью обновленный рентгенологический кабинет с маммографом.

В 2024 году в обновленном кабинете проведено более 2,5 тысяч исследований. Параллельно с техническим оснащением выполнен капитальный ремонт стационарного корпуса: отремонтированы палаты, коридоры, комнаты отдыха и восстановлен лифт.

Как отметила исполняющая обязанности главного врача Маринэ Геворкян, программа позволяет повышать качество медицинской помощи на местах. Первоначально рассчитанная до 2025 года, программа модернизации продлена до 2030 года в рамках нового нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».