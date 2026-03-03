Саратов получит почти миллиард рублей на строительство двух больших школ уже в 2026 году

Саратовская область получит 962 млн рублей на школы уже в текущем году.
Михаил Мишустин подписал распоряжение о переносе субсидий на строительство школ с 2027 на текущий год. Почти миллиард рублей направят на два объекта в Саратове:
— школу на 1100 мест на территории «Территория детства» в Ленинском районе;
— школу на 1500 мест в микрорайоне Солнечный-2.
Средства пойдут на ликвидацию второй смены и обеспечение доступности образования в активно застраиваемых районах города. Проект реализуется при активной поддержке и по инициативе спикера ГД Вячеслава Володина.
Ольга Сергеева