Стройка первого крематория в Саратове обернулась иском в 21 млн

Бизнес требует компенсацию за утраченный крематорий: «Ритуал» подал иск к администрации Саратова.

В арбитражном суде Саратовской области зарегистрировано дело по заявлению ООО «Ритуал» против городских властей. Компания намерена взыскать с мэрии 21 миллион рублей.

Как следует из материалов дела, спорная сумма — это затраты, понесенные организацией при возведении объекта на территории старого Елшанского кладбища. Речь идет о строительстве первого в Саратове крематория, которое велось несколько лет назад.

Однако в 2022 году прокуратура оспорила законность выделения земли. Надзорное ведомство установило, что участок был передан фирме без проведения обязательных торгов. Суд согласился с доводами прокуроров, признав отсутствие у «Ритуала» законных прав как на землю, так и на расположенное на ней строение. В итоге оба объекта перешли в собственность муниципалитета.

Теперь, спустя несколько лет, компания решила через суд вернуть средства, вложенные в стройку. Первое заседание по данному иску предварительно назначено на 17 марта.

Ольга Сергеева