Саратов снова скорбит: объявлено о гибели на СВО бойцов Иванова и Горячева

Саратов скорбит по погибшим на фронте землякам.

Как сообщила администрация города, в ходе специальной военной операции погибли саратовцы Никита Иванов и Максим Горячев.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин и мэр города Михаил Исаев выразили родным и близким погибших искренние соболезнования.

В своих обращениях они назвали Никиту Иванова и Максима Горячева настоящими патриотами, до конца исполнившими свой воинский долг. Их имена, по словам глав региона и города, навсегда останутся в памяти саратовцев как символ мужества и самоотверженности.

Напомним, специальная военная операция продолжается четвертый год. Общее число погибших на фронте россиян не подлежит огласке.

Ольга Сергеева