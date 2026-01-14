Саратов снова скорбит: объявлено о гибели на СВО бойцов Иванова и Горячева

Саратов скорбит по погибшим на фронте землякам.
Как сообщила администрация города, в ходе специальной военной операции погибли саратовцы Никита Иванов и Максим Горячев.
Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин и мэр города Михаил Исаев выразили родным и близким погибших искренние соболезнования.
В своих обращениях они назвали Никиту Иванова и Максима Горячева настоящими патриотами, до конца исполнившими свой воинский долг. Их имена, по словам глав региона и города, навсегда останутся в памяти саратовцев как символ мужества и самоотверженности.
Напомним, специальная военная операция продолжается четвертый год. Общее число погибших на фронте россиян не подлежит огласке.
Ольга Сергеева