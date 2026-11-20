До межрегиональной конференции «Духовное наследие России как основа единства народов» осталось несколько дней.

Как сообщили в ДУМО, форум пройдёт 24–26 ноября 2026 года в Саратове, основной день — 25 ноября на площадке Шахматного дворца, начало в 9:30.

К участию приглашаются представители религиозных организаций, органов власти, науки и образования, общественных и благотворительных объединений, студенты и молодые исследователи. Организаторы — ДУМ РФ, Московский исламский институт, ДУМ Саратовской области и ДУМ Поволжья при поддержке Фонда поддержки исламской культуры, науки и образования. Конференция приурочена к 190-летию Саратовской соборной мечети.

В программе — пленарное заседание, секции и презентация книг. Регистрация — по ссылке: https://forms.yandex.ru/u/6afdef4249af47622522be32.