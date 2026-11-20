31-летняя местная жительница, ранее неоднократно судимая, подозревается в кражах из магазинов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Первый эпизод произошёл 18 ноября в магазине бытовой техники на площади Орджоникидзе: женщина похитила электронные часы стоимостью более 25 тысяч рублей. Камеры видеонаблюдения помогли установить личность — подозреваемую доставили в отдел, где она призналась, что продала гаджет, а деньги потратила на личные нужды.

Также установлена её причастность к краже духов стоимостью около 15 тысяч рублей из магазина парфюмерии на проспекте Столыпина. По данным фактам возбуждены уголовные дела, избрана мера пресечения — подписка о невыезде.