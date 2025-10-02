Саратов станет одной из площадок Всероссийского фестиваля Андрея Петрова

Саратовская область вошла в число регионов, которые примут XV Всероссийский фестиваль имени Андрея Петрова. Мероприятие пройдет с сентября по ноябрь 2025 года в восьми городах России, включая Саратов.

Фестиваль, возрожденный в 2019 году Фондом А.П. Петрова при поддержке Минкультуры РФ, направлен на сохранение и популяризацию творческого наследия известного композитора. Ежегодно в нем участвуют музыкальные коллективы и солисты из разных городов страны.

Особенностью фестиваля является современное прочтение классических произведений Петрова. Как отметила министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова, для каждого города-участника готовится отдельная программа, включающая симфонические, камерные и эстрадные концерты, а также тематические выставки.

Алена Орешкина