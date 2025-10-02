Самбисты из Саратова завоевали награды всероссийского турнира

В Рязани завершились всероссийские соревнования по самбо памяти мастера спорта СССР В.В. Модестова. В турнире участвовали около 200 спортсменов из 24 регионов России, показав высокий уровень конкуренции.

Команда саратовских самбистов показала отличные результаты, завоевав четыре медали. Два серебра принесли Никита Смыслов (весовая категория 58 кг) и Артем Конобеевский (79 кг). Бронзовыми призерами стали Амир Мукатаев (49 кг) и Иван Асеев (53 кг).

Подготовкой спортсменов занималась группа тренеров: Роман Сибагатулин, Антон Демин, Сергей Разваляев и Юрий Богин. Их работа позволила саратовским самбистам достойно выступить на престижных всероссийских соревнованиях.

Алена Орешкина