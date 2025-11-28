Саратов вновь стал столицей Чемпионата и Первенства мира по универсальному бою

Саратов второй год подряд стал столицей Чемпионата и Первенства мира по универсальному бою.

В соревнованиях участвуют атлеты из 32 стран. В этом году количество участников выросло в три раза — до 1000 человек. Об этом сообщил губернатор Роман Бусаргин.

— Стало больше и спортсменов Саратовской области в сборной России. Наш регион представляют более 100 человек. Все они достойно представляют страну, принося в копилку сборной награды высшей пробы. Сегодня вручил сразу трем саратовцам золотые медали.

1 место в дисциплине «лайт» среди юношей 16-17 лет занял Роман Щипков.

1 место в весовой категории юноши «65 кг» Осман Османов.

1 место в весовой категории мужчины «70 кг» Сергей Лазарев. Поздравил его также и с присвоением звания мастер спорта России по универсальному бою.

Всего же планируется разыграть 144 комплекта наград. Для кого-то они станут подтверждением высокого уровня, а для некоторых откроют новые горизонты в большом спорте, — написал глава региона в своем ТГ-канале.

Подготовила Наталья Мерайеф