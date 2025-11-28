Реконструкцию Привокзальной площади власти Саратова планируют завершить в 2026 году

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин поручил завершить реконструкцию Привокзальной площади к 2026 году.

Работы должны вестись параллельно со строительством нового вокзала.

Проект включает три этапа: уже начался снос расселенного общежития и создание 130 парковочных мест. Далее предусмотрено расширение дорог, выделение полос для общественного транспорта, благоустройство зеленой зоны и замена коммуникаций. Завершающим этапом станет создание современного пересадочного узла.

Особое внимание уделяется освобождению территории от устаревших торговых павильонов и рекламных конструкций. Работы уже ведутся — в ноябре завершились торги на снос здания № 12 за 8,5 млн рублей.

Ольга Сергеева