Саратов вошел в первую десятку российских городов по росту цен на новостройки

В третьем квартале 2026 года квадратный метр в саратовских новостройках подорожал на 8,3%.

По этому показателю областной центр занял 10-е место среди крупных городов страны, сообщает федеральный портал «Мир квартир».

Аналитики изучили динамику цен на первичном рынке в 70 городах России. Рост стоимости «квадрата» за июль-сентябрь зафиксирован в 61 городе, снижение — лишь в девяти. В среднем по стране квадратный метр подорожал на 4,2% — до 166,9 тыс. рублей.

Саратов в этом рейтинге оказался в десятке лидеров по темпам роста. Средняя стоимость квадратного метра в новостройках города достигла 125,7 тыс. рублей.

Средняя квартира в саратовской новостройке сейчас стоит чуть больше 7 млн рублей, подорожав за квартал на 9%. Это в 2,5 раза выше средних темпов по стране (+3,5%).

Больше всего «квадрат» в новостройках помимо Саратова подорожал в Сочи (+14,2%), Кирове (+12,7%), Махачкале (+12,3%), Уфе (+10,9%), Владимире (+10,5%), Мурманске (+10,1%), Твери (+9,7%), Ленинградской области (+8,6%) и Чебоксарах (+8,6%).