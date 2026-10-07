Переехать ради работы в другой город готовы почти 20% жителей Саратова

Почти каждый пятый житель Саратова готов переехать в другой город ради карьеры.

Как показал опрос, проведённый компаниями hh.ru и «Ренессанс Страхование», 19% респондентов не раздумывая согласятся покинуть город ради работы. 58% опрошенных пойдут на переезд, только если предполагается значительный карьерный «апгрейд», 4% готовы сменить место жительства, но крайне неохотно. При этом 17% горожан приложат все усилия, чтобы отказаться от подобной авантюры. 2% участников опроса заявили, что уволятся с работы после таких предложений от начальства.

Главным фактором, который мог бы стать причиной решения о переезде, оказалось повышение зарплаты — 90% респондентов. В топ-5 также вошли более комфортная городская среда (58%), дешёвое жильё (48%), приятный климат (43%), возможность принять участие в проекте, интересном с профессиональной точки зрения (39%).

Участники опроса назвали причины, которые сильнее всего удерживают их от переезда: у 94% это наличие собственного жилья; у 25% — нежелание покидать привычную городскую инфраструктуру или менять привычный круг общения и терять социальные связи; у 19% — возможность зарабатывать так же, как в столице; у 6% — желание работать удалённо на столичную компанию.