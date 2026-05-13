Саратов встретит четверг дождём и грозой

Синоптики дали подробный прогноз на завтра.

По данным Гидрометцентра, в ночь с 13 на 14 мая погода в областном центре будет переменчивой. Ожидается облачность с прояснениями, местами пройдёт кратковременный дождь, не исключена и гроза.

Ветер подует с востока и юго-востока со скоростью 5-10 метров в секунду, при порывах его сила может достигать 14 метров в секунду.

Температура воздуха в тёмное время суток опустится до плюс 13-15 градусов, а днём столбики термометров поднимутся до комфортных 22-24 градусов выше нуля.

Ольга Сергеева