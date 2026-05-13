После аварии на коллекторе в Энгельсе усилены исследования питьевой воды

В Энгельсе устраняют последствия аварии на коллекторе: вода безопасна, но кипятить всё равно советуют.

Роспотребнадзор держит на контроле санитарную обстановку в городе. Специалисты ежедневно проверяют качество питьевой воды — как из водопровода, так и из привозных цистерн МУП «Энгельс-Водоканал». Лаборанты исследуют пробы на химию, микробиологию, а методом ПЦР проверяют на ротавирусы, норовирусы и гепатит А. Результаты пока успокаивают: все образцы соответствуют нормативам.

На подтопленных территориях коммунальщики откачивают воду из подвалов. После завершения работ помещения обработают дезинфекцией. В самом городе ввели режим гиперхлорирования. Роспотребнадзор рекомендует жителям кипятить воду не менее трёх минут, а затем хранить её в чистой закрытой посуде не дольше суток. Мониторинг продолжается.

