Саратовчанка нашла чужой кошелек и устроила себе ворованный Новый год

В Саратове полиция возбудила уголовное дело о краже против 59-летней женщины, подозреваемой в присвоении найденного кошелька.

По заявлению 27-летнего мужчины, 30 декабря в магазине у него пропал кошелёк с 23,5 тыс. рублей и документами.

Камеры видеонаблюдения помогли установить личность подозреваемой. Задержанная объяснила, что нашла кошелёк на прилавке, затем выбросила портмоне и документы, а деньги потратила на новогодние покупки.

На время расследования ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ольга Сергеева