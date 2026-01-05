В регионе увеличен до 230 мест целевой набор на педагогические направления

В Саратовской области введен ряд важных инициатив для решения кадровых вопросов в образовании и здравоохранении.

Как сообщил губернатор Роман Бусаргин, увеличен до 230 мест целевой набор на педагогические направления. Уточняется, что судентов набирали на самые востребованные для системы образования профили: русский язык и литература, информатика, физика, иностранный язык, математика, химия, начальное образование.

— Количество квот на целевое обучение по медицинским специальностям увеличено практически в два раза. В этом году свыше 700 студентов начали обучение по программам специалитета (496) и ординатуры (268). Еще 200 человек проходят подготовку за счет областного бюджета. Их выбирают из числа тех, кто не прошел конкурсный отбор, но имеет высокие баллы по результатам экзаменов, — отметил в соцсетях глава региона.

Подготовила Ольга Сергеева