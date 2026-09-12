Саратовчанка отдала мошенникам 3,4 млн рублей за покупку Audi из Европы

48-летняя жительница Заводского района Саратова стала жертвой мошенников при попытке купить автомобиль из Европы.

Об этом сообщили в городском управлении МВД.

21 августа женщина увидела в соцсети объявление о продаже машин из Европы и решила купить Audi. Она связалась с «менеджером магазина» и договорилась о доставке. Сначала перевела предоплату, затем — оставшуюся сумму и деньги на налоговые пошлины. Однако автомобиль так и не доставили, а «менеджер» перестал выходить на связь.

Женщина обратилась в полицию и оценила ущерб в 3,4 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Преступника ищут.

Ольга Сергеева