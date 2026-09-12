В Саратове на Театральной площади сегодня пройдет ярмарка выходного дня

В субботу, 12 сентября, на Театральной площади областного центра пройдёт ярмарка выходного дня.
Об этом сообщает администрация Саратова.
Посетители смогут купить сельскохозяйственную и садоводческую продукцию, продовольственные товары и товары народных промыслов по ценам производителей.
Допустима реализация нескоропортящихся кондитерских изделий, колбасной продукции и мяса кур с автолавок, живой рыбы, плодоовощной продукции, ягод, мёда, продукции пчеловодства, саженцев цветочных и декоративных культур, а также рассады.
Ярмарка будет работать с 7:00 до 13:00.
Ольга Сергеева