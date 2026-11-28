Жительница Саратова через суд вернула деньги за неподходящую ванну.

Саратовчанка купила ванну за 27 тысяч рублей и экран к ней за 3 тысячи. Дома выяснилось, что сантехника не подходит по размерам. Покупательница попросила продавца обменять товар, а когда нужной модели не оказалось, потребовала расторгнуть договор и вернуть деньги. Продавец проигнорировал претензию.

Женщина обратилась в Роспотребнадзор, специалисты которого подготовили иск в суд. В ходе заседания стороны пошли на мировую: продавец обязался выплатить покупательнице 31 тысячу рублей — стоимость товара и убытки — в течение 7 дней. Мировой судья утвердил соглашение, ответчик полностью исполнил обязательства.