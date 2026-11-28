Глава Саратова навестил семью бойца спецоперации.

В преддверии Дня матери Игорь Молчанов встретился с родными военнослужащего. Пока Павел выполняет боевые задачи на передовой, его супруга, сын и близкие поддерживают с ним связь по телефону.

Во время беседы градоначальник обсудил с родными бойца, какая именно помощь сейчас требуется семье. Как отметил Игорь Молчанов в своём телеграм-канале, забота о близких военнослужащих остаётся одной из главных задач, чтобы семьи чувствовали постоянное внимание, пока их защитники находятся на службе.

Все озвученные в ходе встречи вопросы и предложения мэр взял на личный контроль — семье окажут всю необходимую поддержку.