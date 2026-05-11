Саратовчанка ожидала букет цветов и лишилась 300 тысяч

Жительница Саратова ждала букет цветов, а лишилась почти 300 тысяч рублей.

49-летней женщине из Кировского района позвонил «курьер» и сообщил о доставке цветов с открыткой. Она назвала код из смс — после этого аккаунт на «Госуслугах» взломали.

Дальше — классика: «специалист», «силовик», угроза уголовки за пособничество. Женщина сняла 240 тысяч своих и 50 тысяч кредитных рублей и перевела на неизвестный счёт. Мошенники требовали ещё 310 тысяч, но тут жертва всё поняла.

Полиция проводит проверку. Напоминаем: коды из смс — никому и никогда. Даже «курьерам с цветами».

Ольга Сергеева