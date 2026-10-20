Саратовчанка пригласила рецидивиста к себе домой выпить и лишилась денег

Жительница посёлка Солнечный в Ленинском районе Саратова лишилась сбережений из-за квартирного вора, сообщает региональное ГУ МВД.

Как рассказали в управлении, 49-летняя местная жительница лишилась 181 тыс. рублей. Предварительно установлено, что деньги забрал 42-летний житель Турковского района, ранее неоднократно привлекавшийся за имущественные преступления. Мужчина был в гостях у женщины, они вместе распивали спиртное. Когда та отлучилась, он осмотрел комнату, нашёл деньги и забрал их.

Сотрудники уголовного розыска доставили подозреваемого в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража с причинением значительного ущерба). Фигурант признал вину, ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.