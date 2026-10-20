Саратовские студенты съели 70-метровый бутерброд

В Балашовском техникуме механизации сельского хозяйства в рамках Агромарафона «От зерна до каравая» прошёл масштабный фестиваль «Русский хлеб».

Об этом 19 октября рассказали в министерстве образования Саратовской области.

Мероприятие состоялось при поддержке «Движения Первых». Проект, приуроченный ко Всемирному дню хлеба и проходящий в Год единства народов России, собрал 1200 школьников из Балашовского, Романовского и Аркадакского районов.

Программа охватила производственные технологии, профориентацию и знакомство с традициями. На территории техникума развернулись гастрономические площадки — столы с национальной выпечкой, за которыми гостей встречали студенты в национальных костюмах. Для гостей также организовали познавательные мастер-классы и интерактивы. Кульминацией стало совместное поедание бутерброда длиной 70 метров.