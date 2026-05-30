Саратовчанка сняла с карты пенсию умершего отца и попала под уголовную статью

У жительницы села в Советском районе на банковскую карту покойного отца спустя месяц после его кончины поступила пенсия в размере 14,5 тысячи рублей.

По закону, выплата пенсии прекращается с месяца, следующего за тем, в котором гражданин ушел из жизни. Если Социальный фонд перечислил средства за этот период, они подлежат возврату в бюджет.

Женщина, имея доступ к счету покойного, решила не углубляться в нюансы законодательства и сняла деньги, потратив их на собственные нужды.

Однако в Соцфонде вскоре выявили излишнюю выплату и попытались вернуть средства, но безуспешно. В результате ведомство обратилось с заявлением в полицию, где было возбуждено уголовное дело по факту хищения чужого имущества с банковского счета (пункт «г» часть 3 статьи 158 УК РФ).

С подозреваемой была взята подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Полиция напоминает жителям, что использование банковской карты умершего гражданина является противозаконным и может привести к уголовной ответственности.

Ольга Сергеева