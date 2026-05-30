К концу года в Саратове введут в эксплуатацию школу на 1100 мест

Вячеслав Володин проинспектировал строительство школы на 1100 мест в Саратове.

Председатель Государственной Думы РФ осмотрел возведение нового здания СОШ в микрорайоне Молодежный, расположенном в Ленинском районе. Это учебное заведение станет частью крупного образовательного кластера, названного в честь участников специальной военной операции.

В Ленинском районе давно наблюдается нехватка мест в школах, что приводит к обучению во вторую смену. Строительство новой школы позволит снизить нагрузку на существующие учебные заведения и обеспечить переход на односменный режим занятий.

Образовательный кластер включает в себя два здания школ и Центр детского творчества:

Первое учебное заведение: На 550 воспитанников, функционирует с 2023 года в микрорайоне Ласточкино.

Второе учебное заведение: На 1100 мест, планируется ввести в эксплуатацию до конца текущего года в Молодежном. Оно будет оснащено стадионом, бассейном и лифтом с доступом к спортивному комплексу.

Оба здания школ будут соединены благоустроенной экотропой длиной 2,5 километра. Эта парковая зона была преображена в прошлом году по инициативе Володина в рамках депутатского проекта. В текущем году общее количество подобных зеленых зон в Саратове достигнет 98.

По словам Володина, решение назвать комплекс в честь участников СВО направлено на предоставление их детям доступа к современным условиям обучения. Он отметил, что возвращение героев домой должно быть связано с осознанием того, что их защита страны не была напрасной, поскольку для их детей созданы новые образовательные возможности.

«Когда мы говорим о Ленинском районе, до конца года постараемся сделать все, чтобы у нас ушла вторая смена, чтобы не было переполненных классов», — подчеркнул политик.

Ольга Сергеева