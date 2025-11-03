Саратовца арестовали в Москве из-за ироничных призывов к уничтожению русских

В столице задержан 25-летний уроженец Саратова.

Поводом для задержания послужили резкие высказывания в адрес русских людей, опубликованные в мессенджере Telegram.

По информации телеграм-канала «Осторожно, новости», молодой человек работает в столице менеджером и одновременно обучается в аспирантуре по направлению «политтехнологии». В среду, 29 октября, сотрудники правоохранительных органов обыскали его по месту жительства.

В ходе проверки был выявлен комментарий под украинскими новостями, датированный 2024 годом, где автор призывал к насилию в отношении русских людей, используя резкие формулировки.

В отношении саратовца было возбуждено административное дело по статье 20.3.1 КоАП РФ (разжигание межнациональной вражды). На суде молодой человек пытался объяснить, что его сообщение носило ироничный характер, и раскаялся в содеянном. Тем не менее, суд назначил наказание в виде 15 суток административного ареста.

Ольга Сергеева