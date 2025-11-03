Молодой мужчина пострадал в ДТП с двумя иномарками под Саратовом

В городе Балаково Саратовской области 2 ноября зафиксировано дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал человек.

По информации ГАИ, инцидент произошел в 12:57 поблизости от дома № 59/1 на улице 30 лет Победы. Участниками аварии стали два автомобиля — «Ниссан» под управлением мужчины 1969 года рождения и «Киа К5», которым управлял водитель 1986 года рождения.

Вследствие столкновения медицинская помощь потребовалась пассажиру «Ниссана» 2002 года рождения, который был госпитализирован. В настоящее время сотрудники дорожной полиции выясняют все обстоятельства случившегося и определяют виновную сторону.

Ольга Сергеева