Саратовца осудили на 7 лет строгого режима за похищение человека

В Вольске 41-летнего местного жителя признали виновным в похищении человека группой лиц по предварительному сговору. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

Преступление было совершено 16 сентября 2024 года. Осужденный вместе со своим знакомым, который в настоящее время участвует в СВО, похитили 23-летнего молодого человека в Балаково. Жертву насильно переместили в квартиру в Вольске, где удерживали в течение трех дней.

Уголовное дело в отношении сообщника осужденного приостановлено в связи с его нахождением в зоне проведения специальной военной операции. На время следствия фигурант содержался под стражей. Суд счел собранные доказательства достаточными для вынесения обвинительного приговора.

В итоге приговором суда ему назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на срок один год.