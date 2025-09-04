В Саратове капитана буксира осудят за повреждение плавдока на Волге

В Саратове завершено расследование уголовного дела в отношении 54-летнего капитана буксира. Он обвиняется в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта (ч. 1 ст. 263 УК РФ), повлекшем причинение крупного ущерба.

Инцидент произошел 7 сентября 2024 года в акватории Саратовского речного порта. Обвиняемый, управляя буксиром с груженой баржей, нарушил безопасный скоростной режим. В результате произошел навал баржи на плавучий док, которому были причинены многочисленные механические повреждения. Сумма ущерба оценивается более чем в два миллиона рублей.

В ходе расследования были допрошены свидетели, проведены необходимые экспертизы, а ущерб полностью возмещен. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.