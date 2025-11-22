Саратовца осудят за покупку 13-летнему сыну без прав мопеда

В Саратове перед судом предстанет 46-летний житель города, который приобрел своему 13-летнему сыну мопед Trickler-2, несмотря на отсутствие у подростка водительских прав.

В июле этого года на улице Химической несовершеннолетний, катаясь на транспортном средстве с другом, совершил столкновение с автомобилем «Лада Гранта», в результате чего получил телесные повреждения.

В отношении отца подростка было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 151.2 УК РФ, предусматривающей ответственность за вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для его жизни. По информации пресс-службы регионального СУ СКР от 21 ноября, следователями собраны достаточные доказательства, а уголовное дело с обвинительным заключением уже направлено в суд.

Максимальная санкция по инкриминируемой статье предусматривает лишение свободы сроком до одного года.

Ольга Сергеева