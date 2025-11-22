Новый участок набережной открылся в Саратове

В Саратове состоялось знаковое событие — открытие нового участка набережной.

Этот этап преображения волжского берега стал возможным благодаря масштабной инициативе председателя Государственной Думы Вячеслава Володина, запущенной шесть лет назад.

Завершение второй очереди работ — не финальная точка, а уверенный шаг в продолжении комплексного благоустройства, которое кардинально меняет облик всего региона.

Одновременно с открытием горожанам представили амбициозные планы на будущее. Проектное бюро разработало концепцию, которая превратит эту территорию в центр притяжения для всех возрастов. Уже в следующем году здесь начнется создание современной спортивной инфраструктуры: скейт-парка, площадок для стритбола, баскетбола и пляжного тенниса.

Культурная жизнь также получит новое развитие — для мероприятий построят сцену и зрительские места в виде амфитеатра. Особое внимание уделят детскому и семейному отдыху: появятся игровые площадки, в том числе адаптированные для детей с ограниченными возможностями здоровья. Всю территорию обеспечат системой видеонаблюдения для безопасности отдыхающих.

Реализацию этого масштабного проекта планируется завершить к 1 июля 2026 года.

Ольга Сергеева