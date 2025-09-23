Саратовца возмутила опасная парковка самокатов на пешеходной зоне

Житель саратовского поселка Солнечный выразил недовольство в соцсетях из-за парковки электросамокатов на аллее по ул. Лисина.

По его словам, арендные средства передвижения создают угрозу для пешеходов, особенно для родителей с детьми и колясками.

Мужчина обратил внимание, что в районе расположены детские сады и школа, однако тротуар не оборудован отдельной полосой для катания. Это приводит к тому, что на самокатах «носятся, как сумасшедшие». Анонимный автор потребовал от властей установить запрещающие знаки или ограничить завоз самокатов, опасаясь, что только трагедия заставит принять необходимые меры.

Ольга Сергеева