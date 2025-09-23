В жутком ДТП легковушки с мотоблоком под Саратовом 1 человек погиб и двое пострадали

Серьезное ДТП, закончившееся гибелью человека, произошло днем 22 сентября в окрестностях поселка Новые Бурасы.

Согласно предварительным данным, предоставленным правоохранительными органами, примерно в 13:21 на трассе столкнулись легковая машина «Лада Калина» и мотоблок. За рулем автомобиля находился 65-летний мужчина.

В результате инцидента погиб 37-летний водитель мотоблока. Также травмы различной степени тяжести получили сам автолюбитель и 49-летняя женщина, бывшая пассажиром мотоблока. Оба пострадавших были доставлены в медицинское учреждение.

В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку и выясняют все детали случившегося.

Ольга Сергеева