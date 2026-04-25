Саратовцам досрочно выплатят пенсии и пособия за май

В связи с майскими праздниками жителям Саратовской области часть пенсий и социальных выплат перечислят досрочно.

Об этом сообщили в региональном отделении Социального фонда России.

Так, 29 апреля на счета поступят единое пособие на детей до 17 лет и беременным, пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет для неработающих, а также выплата на ребёнка военнослужащего по призыву. Затем деньги придут по графику: 5 мая — ежемесячная выплата из маткапитала, 7 мая — пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет для работающих.

Пенсии через банки перечислят 29 апреля (за 4 мая), 15 мая (за 16 мая) и 21 мая — по обычному графику. В СФР уточнили, что средства на карту могут поступать в течение всего дня. Те, кто получает выплаты через почту, — деньги доставят по стандартному графику, его можно уточнить в отделении.

Ольга Сергеева