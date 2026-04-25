Саратовский рыбак выловил на городской набережной судака весом 5,3 кг

Рыболовы из Саратова бьют рекорды на городской набережной.

Волга щедра на трофеи в этом апреле. Местные любители рыбной ловли делятся в соцсетях впечатляющими уловами, сделанными прямо в черте города.

Настоящей звездой стал Роман. 22 апреля ему посчастливилось выудить из реки судака-гиганта, который потянул на весах аж 5,3 килограмма.

Не отстает и Александр. Рыбак, выбравший для вечерней ловли «набку», также не остался без добычи. В его садок попались крупный хищник и щука. Правда, точным весом Александр делиться не стал, предпочтя сделать эффектное фото с трофеями уже в домашней обстановке.

Особого мастерства достиг Владимир: всего за два часа — с 18:30 до 20:30 — он сумел поймать сразу трёх судаков. Их вес составил 1600, 1200 и 700 граммов соответственно.

Все фотографии с добычей счастливые рыбаки выкладывают в сообществе «ВКонтакте», радуя земляков и, возможно, пробуждая в них охотничий азарт.

Ольга Сергеева