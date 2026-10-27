Саратовцам готовы платить 125 тысяч за разделку курицы

В Саратове ищут обвальщиков мяса птицы с высокой зарплатой.

На одном из сайтов объявлений появилась вакансия для жителей Саратова с зарплатой выше средней по региону: крупная компания ищет обвальщиков мяса птицы и готова платить до 125 тысяч рублей. Сотруднику обещают бесплатное обучение, полноценное комплексное питание за счёт компании, корпоративный автобус, который отвозит на смену и привозит обратно, а также удобную и качественную спецодежду.

После обучения предстоит разделывать и обваливать тушки птицы, качественно отделять мясо от костей в соответствии с нормативами, соблюдать стандарты качества и санитарные нормы, отмечают авторы вакансии.