В Саратове убрали нецензурную надпись с нового памятника Петру I

Саратовские вандалы испортили памятник первому российскому императору.

На площади имени Петра Первого около речного вокзала Саратова с памятника императору устранена нецензурная надпись, нанесённая вандалами на табличку монумента.

Информация об инциденте активно обсуждалась в социальных сетях и городских пабликах.

Сегодня, 27 октября, надпись ликвидировали коммунальные службы города.

Памятник Петру I в Саратове (на площади у речного вокзала) был торжественно открыт 22 апреля 2022 года.

Дата была приурочена к 350-летию со дня рождения первого российского императора, а также к 300-летию его визита в Саратов в рамках Персидского похода. В тот же день площадь перед речным вокзалом официально получила название «Площадь имени Петра Первого».