Саратовцам готовы платить 2 тысячи за обрезку кустов малины

В Новобурасском районе ищут рабочих для ухода за малиной.

В Саратовской области одно из предприятий Новобурасского района разместило вакансию для желающих поработать в сельском хозяйстве. Работодателю требуются сотрудники, которые займутся обрезкой кустов малины и прополкой травы.

Условия труда достаточно привлекательные: рабочий день длится с 6:00 до 16:00, а за смену обещают выплатить 2000 рублей. Выплаты производятся ежедневно — либо на карту, либо по системе самозанятости. Для сотрудников предусмотрены удобные зоны отдыха и приёма пищи, а также перекус от предприятия.

Вакансия уже вызвала интерес у жителей региона, особенно в преддверии сезона сельскохозяйственных работ.

Ольга Сергеева