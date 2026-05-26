Мусульмане Саратовской области встречают Курбан-байрам

Муфтий региона Расим Кузяхметов призвал к милосердию и помощи нуждающимся.

С 27 по 30 мая 2026 года мусульмане России и всего мира отмечают один из главных исламских праздников — Курбан-байрам (Ид аль-Адха). В Саратовской области праздничные мероприятия проходят в мечетях и на специальных площадках, а также сопровождаются благотворительными акциями.

Духовный смысл праздника

По словам муфтия Саратовской области Расима Кузяхметова, Курбан-байрам — это не только время жертвоприношения, но и возможность проявить милосердие, заботу о ближних и благодарность Всевышнему. Он подчеркнул, что суть праздника заключается в покорности Аллаху, духовной чистоте и поддержке нуждающихся. В эти дни верующие делятся радостью с окружающими, укрепляют семейные и дружеские связи, оказывают помощь сиротам и пожилым людям.

Традиции и обряды

В дни праздника мусульмане совершают праздничную молитву, приносят в жертву животных, а мясо делят на три части: для семьи, родственников и нуждающихся. В Саратовской области, как и по всей России, особое внимание уделяется благотворительности — организуются акции по поддержке малообеспеченных семей и ветеранов.

Муфтий поздравил всех верующих с праздником, пожелал мира, милости и благословения, а также призвал к единству и добрым делам, которые делают общество крепче и добрее.

Как сообщили в пресс-службе ДУМСО, праздничные намазы пройдут в разных мечетях Саратова и Энгельса. Начало в 05:30 в среду 27 мая.

Прихожан просят взять с собой коврики для намаза, так как в мечетях места не хватает всем желающим. Часть молящихся будет вынуждена разместиться на территории у мечети.

Наталья Мерайеф