Саратовцам изменят правила для назначения единого пособия при уходе за пожилыми родными

С 21 июля вступают в силу новые правила учёта ухода за нетрудоспособными родственниками при назначении единого пособия.

Теперь ухаживающим нужно документально подтвердить родство с пенсионерами старше 80 лет, инвалидами I группы или гражданами, нуждающимися в постоянном уходе по медицинским показаниям.

В Соцфонде уточнили: к близким родственникам относятся родители, братья, сёстры, бабушки, дедушки, дети и внуки. Если родства нет, это не будет считаться уважительной причиной отсутствия дохода и может повлиять на выплату.

Напомним, единое пособие — это адресная помощь семьям с детьми до 17 лет и беременным женщинам. С начала года в Саратовской области его получили более 72,7 тысячи детей и 1718 будущих мам.

Ольга Сергеева