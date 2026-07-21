Саратовская область стала регионом с наихудшим качеством питьевой воды

Регион попал в число наихудших по качеству питьевой воды.

74,34% источников водоснабжения Саратовской области не отвечают санитарным нормам, сообщается в государственном докладе Роспотребнадзора. Для сравнения: средний показатель по России — всего 13,6%.

Хуже ситуация только в Калмыкии (86,96%), Карелии (74,70%), Бурятии (66,43%) и Карачаево-Черкесии (61,54%). Всего в 28 субъектах РФ доля нестандартных источников превышает общероссийский уровень. Среди основных причин — отсутствие должных санитарно-защитных зон вокруг водозаборов.

Для исправления положения специалисты настаивают на модернизации инфраструктуры и ужесточении контроля качества на всех этапах подачи воды.

Ольга Сергеева