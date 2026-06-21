Саратовцам на экскурсии по проспекту Столыпина откроют «портал в прошлое» города

В Саратове 22 июня состоится пешеходная экскурсия «История саратовского Арбата».

Мероприятие организует городской центр имени Столыпина. Экскурсовод Дмитрий Эйрих проведет участников по проспекту Столыпина — главной пешеходной артерии города, которую часто сравнивают с московским Арбатом. Это место, где старинные фасады соседствуют с современными зданиями.

Прогулка позволит погрузиться в городскую историю — от дореволюционного купеческого Саратова до культурного центра Поволжья XXI века. В ходе познавательной прогулки жители и туристы увидят главные архитектурные жемчужины и узнают, почему эта улица стала символом и любимым местом отдыха горожан.

Среди объектов показа: памятник Николаю Чернышевскому, Саратовская государственная консерватория, памятник саратовской гармошке, здания бывших кинотеатра «Пионер» и гостиницы «Волга», памятник «Саратовский жених», дом братьев Никитиных, Саратовский цирк, Крытый рынок.

Экскурсия пройдет на бесплатной основе и без предварительной записи. Сбор группы у фонтана «Одуванчик» около цирка. Начало в 18:00.

Ольга Сергеева