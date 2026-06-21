В Саратове и Энгельсе утром прошел сильный дождь

В воскресенье 21 июня утром жителей Саратова и Энгельса разбудили мощные раскаты грома и сильный ливень.

Видимость на улицах городов была практически нулевой из-за интенсивных потоков воды с неба.

По данным гидрометцентра, к полудню интенсивность осадков несколько снизилась, однако гроза в регионе продолжается.

Днём в области ожидается усиление непогоды. Синоптики предупреждают о метеоявлениях опасного характера: местами прогнозируется выпадение более 50 мм осадков (очень сильный дождь).

Региональная служба спасения (РСЧС) призывает граждан соблюдать осторожность при передвижении, следить за детьми и оказывать помощь пожилым людям. Телефон экстренных служб — 112.

Ольга Сергеева