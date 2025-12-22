Саратовцам напоминают о мерах безопасности в связи с угрозой атаки украинских беспилотников

Региональные власти и РСЧС объявили об угрозе применения беспилотных летательных аппаратов на территории Саратовской области.

В связи с этим жителям выданы рекомендации по безопасности.

Саратовцам советуют отойти от окон, по возможности отключить в квартирах свет, газ и воду, а также переместиться во внутренние комнаты без окон.

Гражданам, находящимся на улице или в дороге, необходимо немедленно укрыться в ближайших зданиях, подземных переходах или паркингах.

Для экстренной помощи следует звонить по номеру 112.

Оперативная обстановка находится на контроле службы «Безопасный регион».

В настоящее время угроза снята.

Ольга Сергеева