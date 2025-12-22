Порядка полутора тысяч саратовских ветеранов СВО прошли диспансеризацию

Около 1,5 тысяч ветеранов специальной военной операции прошли медицинскую диспансеризацию в регионе.

Эти данные были озвучены на заседании межведомственной комиссии по поддержке участников СВО и их семей.

Заместитель председателя правительства области Сергей Егоров сообщил о старте второго этапа обучения по региональной программе «Наши герои». В свою очередь, замминистра здравоохранения Сергей Сизов доложил, что в медучреждениях выделено 250 коек для круглосуточного стационарного пребывания ветеранов. С начала года 654 человека прошли реабилитацию, а 197 получили путёвки на санаторно-курортное лечение.

Также была отмечена работа круглосуточной линии психологической поддержки по номеру (8452) 75-14-00.

Егоров подчеркнул, что по поручению губернатора все обращения ветеранов должны рассматриваться в кратчайшие сроки, а диспансеризация является важнейшим элементом их реабилитации и возвращения к мирной жизни.

Ольга Сергеева