Саратовцам напомнили, что делать, если сбили на машине дикое животное

За 2025 год было предъявлено 81 требование о возмещении ущерба за вред диким животным, в основном из-за ДТП.

По данным комитета охотничьего хозяйства Саратовской области, в 43 случаях ущерб возмещён добровольно, а по 12 делам решение принял суд.

Ежегодно в регионе происходит 40-60 ДТП с дикими животными. За последние два года погибли 46 косуль и 26 лосей. Сумма возмещённого ущерба за 2024-2025 годы превысила 5 миллионов рублей.

Наиболее опасными в этом отношении являются дороги Калининского, Гагаринского, Энгельсского и других районов. Риск возрастает в период гона — в конце лета и осенью.

Водителям рекомендуют соблюдать осторожность, особенно ночью и в лесистой местности, использовать дальний свет и снижать скорость при появлении животных у дороги.

При ДТП необходимо остановиться, вызвать ГИБДД и скорую (если есть пострадавшие). Сокрытие с места происшествия или попытка убрать животное могут повлечь ответственность.

Сумма ущерба за сбитое животное составляет: кабан — 30 тыс. руб., косуля — 40 тыс. руб., лось — 80 тыс. руб. При наличии полиса ОСАГО выплату производит страховая компания.

Ольга Сергеева