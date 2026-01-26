Аномальный мороз до -42 градусов: в Петровском районе отменили уроки в школах

В Саратовской области из-за аномальных морозов отменяются занятия в школах.

Завтра, 27 января, во всех школах Петровского района Саратовской области отменены занятия. Такое решение объявил глава района Максим Калядин, отметив, что морозы не отступают, а минувшая ночь стала самой холодной как минимум за последнее десятилетие. В Петровске температура опустилась до -31,8°C, а в селе Николаевка была зафиксирована температура -42°C.

Кроме Петровского района, 27 января занятия также отменены в школах Пугачёвского, Воскресенского, Татищевского, Питерского, Ершовского, Вольского, Энгельсского, Балаковского районов и города Саратова. В Романовском районе уроки отменены для учащихся с 1 по 6 классы.

Ольга Сергеева